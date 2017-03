Semana da Mulher!

Bico Fino E Salto Alto

O dia 08 de março é o Dia Internacional da Mulher, um dia para lembrarmos de todas as Marias, Rosanes, Lauras, Brunas, Cleusas, Joices, Marinas, Carens, Divas, Lúcias e todas as demais, incluindo as Patrícias claro!!

Um dia para homenagear essas mulheres que lutam de todas as formas, com dupla ou tripla jornada de trabalho, pois trabalham fora, estudam, são donas de casa e mães em tempo integral, mulheres guerreiras, mulheres que choram quando estão tristes, mas que também se emocionam quando estão felizes e capazes até de chorar de rir, mulheres que viram verdadeiras leoas, para defender os seus, assim como são capazes de grandes sacrifícios por aqueles que amam.

Saibam que vocês são lindas e belas, por dentro e por fora, não deixem que as marcas do tempo tirem o seu verdadeiro valor, tão pouco a sua essência, porque essas marcas servem para demonstrar o seu poder, a sua história e o seu comprometimento com a vida.

Sintam-se belas e principalmente amem seus corpos, independente do tamanho do seu manequim.

A melhor maneira de ser feliz, é ser você mesma!

E lembrem-se: “Mulheres felizes, brilham mais.”