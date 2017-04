Seminário de Avaliação da Chamada do Leite com produtores de Viamão nesta quinta-feira (30)

Na manhã de quinta-feira, dia 30 de março, no Piquete Laço Aberto, na Costa do Oveiro, será realizado um Seminário de Avaliação da Chamada do Leite. A atividade é uma realização da equipe da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RS-Ascar de Viamão, com o apoio da Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Agricultura. Na pauta da reunião: avaliação da Chamada do Leite; organização da vacinação das terneiras – Brucelose (Costa do Oveiro); Programa de Revitalização da Bacia Leiteira; e organização e formação da comissão organizadora da Festa das Terneiras Leiteiras 2017. A Chamada Pública do Leite é um programa que tem o objetivo de intensificar e qualificar os serviços de assistência técnica e ações com os agricultores familiares que praticam a atividade leiteira. O Programa foi desenvolvido nos últimos três anos com 75 famílias produtoras de leite de Viamão.