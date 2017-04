Seminário final do Pnaic é realizado em Viamão

Na noite de segunda-feira (17/04), foi realizado o seminário final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), referente ao ano letivo de 2016. O encontro foi direcionado aos professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal. O Pacto é um compromisso formal assumido pelos Governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação e foi realizado no auditório da Escola Setembrina.

A Secretaria Municipal de Educação esteve representada pelo secretário, Carlos Bennech; pela diretora-geral, Nazaré Carvalho; pela coordenadora do PNAIC em Viamão, Luciane Fraga; e pelas orientadoras do PNAIC, Carina Appel, Andreza Batista, Carmem Rocha, Valéria Gomes, Marilândia Fachin e Katilene Conte. Na oportunidade, o secretário, Carlos Bennech, destacou o comprometimento dos educadores. “Os professores alfabetizadores entenderam o desafio e não mediram esforços para realizarem os estudos e as atividades propostas. Tudo que foi oferecido durante o PNAIC foi aplicado em sala de aula e tivemos avanços significativos na alfabetização de nossos alunos”.

Os professores foram recepcionados com música ao vivo, interpretada pelo cantor Igor de Oz. Na sequência, ocorreu a palestra “A alfabetização como fator de humanização do ensino”, com Jânio Luís da Rosa, que buscou sensibilizar os professores a ter um olhar diferenciado sobre o aluno; sobre a importância do entusiasmo dos professores na realização do seu trabalho; e que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende; entre outros aspectos.

SAIBA MAIS SOBRE O PNAIC - Em 2016, foram 210 professores em formação, chegando a atender pedagogicamente, através da política de formação continuada do Pnaic, a seis mil estudantes da rede municipal de ensino. Neste projeto, foram trabalhados diferentes conteúdos, tais como, o diagnóstico da turma através dos níveis da psicogênese da escrita; elaboração de uma sequência didática; a organização do trabalho escolar; os recursos didáticos na alfabetização; e oralidade, a leitura e a escrita no Ciclo de Alfabetização. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi a instituição responsável pelo PNAIC no Estado, proporcionando a formação para os orientadores, que são os responsáveis por passar o conteúdo aos professores alfabetizadores e para os coordenadores pedagógicos.