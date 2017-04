Senac Viamão e Grupo Lápis de Cor firmam parceria

Alunos e funcionários do Grupo Lápis de Cor contam, agora, com mais um benefício. Na última semana, a rede de ensino firmou uma parceria com o Senac Viamão, que oferecerá cursos de inglês para o público da escola – alunos e funcionários – com preços especiais. Além disso, o Senac levará atividades diferenciadas para as crianças da rede, como cooking class – aula de gastronomia em inglês.

Para a diretora do Senac, Lidia Fraga, a parceria tem como objetivo possibilitar a formação completa dos alunos. “A nossa instituição tem tradição na oferta de cursos de Inglês Kids, que faz com que o aprendizado se dê de forma lúdica. O aprendizado da Língua Inglesa acontece de forma natural, em um ambiente divertido de jogos, músicas e brincadeiras”, acrescenta.

A proprietária do Grupo Lápis de Cor, Mara Carvalho se diz muito lisonjeada em poder realizar a parceria com o Senac Viamão e acredita que as duas empresas só tem a ganhar com este novo trabalho: “O Senac é uma empresa reconhecida e com uma estrutura organizada, então, vai ser muito bom compartilhar cursos e habilidades que o Senac oferece com a nossa comunidade” – afirma a diretora.

O Grupo Lápis de Cor é uma escola que atua há 19 anos em Viamão e é formado por três escolas. A escola atua a serviço da educação, proporcionando o desenvolvimento de habilidades fundamentais na formação da criança, respeitando seus interesses e estimulando o saber.