Senac Viamão inscreve para curso de Design de Sobrancelhas

Delinear a sobrancelha é modificar, não somente o olhar, mas todas as expressões da face. Visto que a técnica segue em expansão em estéticas e salões de beleza, o Senac Viamão está com inscrições abertas para o curso de Design de Sobrancelhas. As aulas iniciam em 14 de fevereiro e acontecem de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17h30.

Durante os encontros serão desenvolvidos conhecimentos para a identificação e modelagem de sobrancelhas e cílios de acordo com o tipo de rosto. A qualificação também apresenta técnicas diferenciadas que visam a harmonia da face e o rosto do cliente, tais como modelagem em henna, permanente, alongamento de cílios, coloração, descoloração e alisamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

