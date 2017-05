Senac Viamão oferece curso de Informática para Maturidade I

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)

Nunca é tarde demais para adquirir conhecimento. Se a novidade for ligada à informática e internet, melhor ainda. A inclusão digital da terceira idade possibilita a reaproximação de amigos e parentes, ampliação de horizontes e ainda pode ser um ótimo exercício mental. Por isso, o Senac Viamão oferece a capacitação em Informática para Maturidade I. As aulas iniciam no dia 15 de maio e acontecem nas segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h.

O curso propicia conhecimentos para a utilização do Windows e do Wordpad, como também a navegação na Internet. Entre os temas abordados estão a navegação e pesquisar de páginas web, envio e recebimento de mensagens eletrônicas, digitação de textos, formatação de fonte e parágrafo, impressão de documentos.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Viamão, localizado na rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 154. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.