Senac Viamão oferece curso de Técnico em Segurança do Trabalho

Segundo dados estatísticos do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o total de acidentes registrados no Brasil subiu de 709.474 em 2010, para 711.164, em 2011. Esses números comprovam a importância que este profissional tem na rotina das organizações. Neste contexto, o Senac Viamão inscreve para o curso Técnico em Segurança do Trabalho. As aulas iniciam no dia 4 de abril e acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

A qualificação objetiva formar profissionais que além de conhecerem normas técnicas, procedimentos de segurança e questões envolvendo saúde e higiene, são elementos fundamentais na composição da equipe de trabalho, pois funcionam como ligação entre trabalhadores, engenheiros, médicos e dirigentes de empresas. Com carga horária de 1200 horas, para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos e cursar ou ter concluído o 2º ano do Ensino Médio.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Viamão, localizado na Rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3434-0391 e (51) 98585-9819 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul é uma entidade sindical, que atua no âmbito econômico, político e social em prol da constante qualificação e crescimento do setor terciário gaúcho.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma organização de educação profissional que tem o objetivo de colaborar na obra, difusão e aperfeiçoamento do ensino profissional no setor terciário da economia/comércio e serviços. Sua missão é "educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo".