Senac Viamão oferece vagas para cursos de idiomas

Quando pensamos em estudar um idioma, normalmente, o primeiro que vem a nossa mente é o Inglês, uma das línguas mais faladas no mundo. Mas, o último Índice de Proficiência em Inglês, feito em 2015, pela EF Education First, mostra o Brasil em 41º lugar na pesquisa feita com 70 países em cinco continentes. Para quem tem como meta começar a aprender uma segunda língua e ainda não conseguiu iniciar, ainda dá tempo. O Senac Viamão está com inscrições abertas para cursos de Inglês em diferentes níveis.

Ter o conhecimento de um outro idioma é importante para todas as idades, desde uma atividade complementar para as crianças até para quem deseja atender um pré-requisito a uma vaga de trabalho. Para a coordenadora de Internacionalização do Senac-RS, Carla Cassol, saber uma outra língua é a porta de entrada, não só para o mercado, mas também para conhecer o mundo. “É fundamental para quem quer ter sucesso na carreira e é indispensável para os interessados em viajar e conhecer outras culturas. O Senac-RS oferece diversas opções para quem busca mudar de vida”,afirma Carla.

Quem realizar a matrícula ou rematrícula em qualquer curso de idioma ganhará uma das três opções de presente: caixa de som bluetooth, pendrive ou carregador de celular portátil. Inscrições devem ser feitas no Senac Viamão, localizado na rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral – 154 . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 34340391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.