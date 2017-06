(LEIA NO BLOG CR MERCADO)>>>>

Senac Viamão promove atendimentos gratuitos na área de beleza

Os alunos do Senac Viamão estão com agenda aberta para atendimentos gratuitos na área de beleza com horários disponíveis até o dia 30 de junho. Os atendimentos acontecem na unidade, localizada na rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 154, e são supervisionados por docentes dos cursos de Barbeiro e de Cabeleireiro. Confira os atendimentos disponíveis:

Aplicação de coloração

Corte feminino

Corte masculino e barba

Maquiagem

Para participar, é necessário realizar inscrição prévia através do site www.senacrs.com.br/viamao e contribuir com 1 kg de alimento não perecível que será doado para o Mesa Brasil. Detalhes como produtos a serem levados pelo cliente-modelo devem ser conferidos na agenda disponível no site do Senac Viamão.

Além disso, instituições que tenham interesse em realizar um atendimento para grupos devem agendar esse procedimento junto ao Núcleo Pedagógico do Senac Viamão pelo e-mail pedagogicoviamao@senacrs.com. br. Este serviço é oferecido tanto a instituições de caridade como também empresas que desejam conceder um benefício de um dia de beleza para seus funcionários. Mais informações sobre os atendimentos de beleza podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391.