Senac Viamão promove curso de Barbeiro

Para quem procura aprofundar conhecimentos em técnicas na área da estética e da beleza, seja para se profissionalizar ou apenas por hobby, o Senac Viamão está com inscrições abertas para o curso de Barbeiro. As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro e acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

Durante a qualificação, os participantes irão aprender a realizar tipos de cortes e design de barba, conforme o formato de rosto e o estilo do cliente. O curso tem carga horária total a 160 horas e para inscrever-se é necessário ter a idade mínima de 16 anos.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac Viamão, localizado na rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral, 154. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391 ou através do site www.senacrs.com.br/viamao. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

