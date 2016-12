(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

SENTIMENTOS ===

Somos seres envolvidos por diferentes emoções. Ao redor temos uma diversidade de acontecimentos que nos atingem, mais ou menos, no que se refere ao aspecto emocional, mas vamos levando nosso mundo no seu rumo e dando sequência ao existir que, afinal, é a razão de ser de estarmos aqui, neste plano, fazendo nossas ações serem efetivas.

As minhas imersões pelo mundo das lembranças e recordações, trazem-me de forma nítida o quão importante foi, é e sempre será eu ter motivação nos meus sentimentos para ir adiante e buscar o melhor. Não vejo sentido em viver que não seja valorizando mais e mais o sentir e deixando de lado as coisas menores.

O problema é que vivemos as experiências dos bons e dos maus sentimentos. Assim como temos uma necessidade grande de expandir as coisas positivas, evitarmos os sentimentos menores e banir os que têm conotação de ódio e rancor, também devemos ter as ações positivas e de engrandecimento presentes em nós mesmos. Neste universo que carrega consigo tons de perversidade, nos quais as ações de ganância e crueldade estão presentes no cenário do cotidiano, temos de exaltar mais e mais os sentimentos positivos.

Hoje vivo com a convicção de que para manter uma trajetória de valorização de meus sentimentos, buscando o desenvolvimento de minha espiritualidade, devo manter o pragmatismo sempre focado em avaliar minhas ações e não me deixar dominar por impulsividade e repentes.

A época de ir é chegada a todo o instante. Temos de rumar para o amanhã com a certeza de quem coloca sua racionalidade e inteligência a serviço dos melhores sentimentos. Não podemos nos deixar perder por paixões fugazes, tão pouco por instantes impensados.

Para sentir o melhor é preciso raciocinar bem.