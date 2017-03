Sesc oferece cinema gratuito em Viamão

Nos meses de março e abril, o Sesc Viamão trás a Viamão o Cine Sesc, com filmes de diversos gêneros. As sessões são abertas ao público, basta chegar no Sesc nos horários dos filmes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao ou no Facebook www.facebook.com/sescviamao.

Confira as datas e horários das sessões do mês de março:

Filme: Nós somos as melhores

Data: 29/03, às 15h (quarta-feira) – 30/03, às 19h30 (quinta-feira)

Sinopse: Bobo (Mira Barkhammar) e Klara (Mira Grosin) têm 12 anos e são amigas inseparáveis. Elas são fãs de punk e sentem-se deslocadas na escola e em suas famílias, já que todos dizem que o punk morreu. Um dia, como provocação a um grupo de garotos, elas resolvem montar uma banda. Não demora muito para que convidem para o grupo Hedvig (Liv LeMoyne), devido ao seu talento no violão. Entretanto, Hedvig é cristã e nada tem a ver com o estilo punk de ser, tendo que ser iniciada no movimento por Bobo e Klara. Gênero: Comédia / Drama / Musical.

Duração: 102 min.

Formato: Legendado.

Classificação indicativa: 12 anos.