Sesc oferece cinema gratuito em Viamão

Nos meses de março e abril, o Sesc Viamão trás a Viamão o Cine Sesc, com filmes de diversos gêneros. As sessões são abertas ao público, basta chegar no Sesc nos horários dos filmes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao ou no Facebook www.facebook.com/sescviamao.

Confira as datas e horários das sessões do mês de abril:

Eles voltam

Direção: Marcelo Lordello

SINOPSE: Cris (Maria Luíza Tavares) e Peu (Georgio Kokkosi), seu irmão mais velho, são deixados na beira de uma estrada pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após algumas horas, percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela mesma o caminho de volta para casa.

Gênero: Drama

Tempo de Duração: 100 min

Português

Indicação: 14 anos

Local: Sala de cinema da UO Viamão, Av. Alcebíades Azeredo dos Santos, N°457, Centro de Viamão.

Datas: 05/04 15h

06/04 19h30min