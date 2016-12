Sesc Viamão apresenta resultados das ações do ano

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)>>>

Lançamentos dos Grupos de Maturidade Ativa nos municípios de Alvorada e Viamão e inauguração do estúdio de pilates foram destaques

O ano de 2016 foi cheio de novidades para o Sesc Viamão. Com ações nas áreas de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Saúde, os destaques do ano foram a implantação do estúdio de pilates na Academia; a primeira edição do RecreArte no município; os lançamentos dos grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa nos municípios de Alvorada e Viamão; e o atendimento de 14 mil alunos da rede municipal por meio do projeto Sorrindo para o Futuro.

Com o objetivo de contribuir com a Educação, o Sesc Viamão realizou cursos e palestras para professores da rede privada e pública, que abordaram os seguintes temas: “Os desafios da docência: ética e comportamentos”, “Sustentabilidade no cotidiano escolar”, “Articulações entre tecnologia e planejamento pedagógico” e “Literatura e práticas de leitura na educação infantil”. No Esporte, o destaque vai para o Dia do Desafio, com uma corrida noturna. Já na Cultura, a Unidade local apoiou o 1º Festival de Dança em Viamão e a apresentação teatral “A menina do cabelo vermelho”, realizada pelo Ministério da Cultura e Petrobras.

Para 2017, as expectativas são de fomentar a Sala de Cinema com sessões especiais, consolidar as aulas de pilates na Academia e ampliar o atendimento de idosos nos grupos do Programa Sesc Maturidade Ativa. O Sesc Viamão fica localizado na Rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457. A Unidade contempla Sala de Cinema, Consultório Odontológico, Academia e Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho). São desenvolvidas atividades de cultura, esporte, lazer e turismo, além dos Programas Sesc Maturidade Ativa e Sorrindo para o Futuro. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (51) 3485-9914, no site www.sesc-rs.com.br/viamao e na página www.facebook.com/sescviamao.