“Siga livre” na Branquinha com a Bérico Bernardes já está funcionando

A Prefeitura de Viamão realizou mais uma melhoria no trânsito viamonense: o “siga livre” na esquina da Estrada da Branquinha com a Bérico Bernardes. O sistema vai beneficiar exclusivamente o fluxo de veículos que vem da Branquinha e ingressam na Bérico, não precisando esperar o semáforo para entrar. Foi realizado o alargamento das duas vias e pavimentação desses trechos – possibilitando mais espaço para o fluxo dos veículos, além da sinalização viária para garantia de segurança no trânsito.