“Siga livre” na Branquinha com a Bérico Bernardes já está na fase final

A Prefeitura de Viamão está realizando mais uma melhoria no trânsito viamonense. Haverá um sistema de “siga livre” na esquina da Estrada da Branquinha com a Bérico Bernardes. O sistema vai beneficiar exclusivamente o fluxo de veículos que vem da Branquinha e ingressam na Bérico, não precisando esperar o semáforo para entrar.

Já foram realizados o alargamento das duas vias e pavimentação desses trechos – possibilitando mais espaço para o fluxo dos veículos. Agora está sendo realizada a sinalização viária para garantia de segurança no trânsito.

Com a intenção de regularizar o trânsito do local, neste mesmo cruzamento, na esquina do Beco do Lavapés/Rua Pedro Moreira Lobato, também será instalado mais um semáforo.