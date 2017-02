(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>

SIMPLESMENTE UMA ATITUDE

Em cima de um fato, que me foi contado e dito como verídico, elaborei esta crônica onde nomes são fictícios. O que era para ser uma simples atitude pessoal de bondade, entrou para as redes sociais. Uma senhora, em férias, passeando pelas ruas de uma grande cidade brasileira, registrou em sua câmera fotográfica, e postou no Facebook, a imagem de um ser humano agindo com bondade e solidariedade. Foram mais de 400.000 compartilhamentos. E ela registrou: “estranho mundo esse nosso…o que deveria ser uma atitude corriqueira causou espanto e admiração”…

A história é esta: Numa manhã gélida de inverno, um policial militar, jovem, conhecido como João, fazia ronda normal por uma movimentada avenida, quando observou sentado num canto de calçada um morador de rua. O pobre tremia de frio sem ter com que se cobrir e descalço. Tentava se aquecer mantendo-se encolhido e silencioso.

Diante da cena, o jovem policial se aproximou olhou, deu meia volta, entrou numa loja e com o pouco dinheirinho que carregava no bolso, comprou um par de meias de lã e uma alpargata.

De volta à presença do morador de rua, João lhe entregou as meias e o calçado. O homem deu um sorriso e lhe disse: “Eu nunca tive um par de calçados em toda a minha vida”. Percebendo que o morador de rua tinha dificuldade em se mover, o policial se agachou, colocou as meias, as alpargatas, e perguntou: “Ficou bom?”. A resposta foram dois olhos felizes, lagrimejados e um novo sorriso. Ao se despedir, João perguntou se o homem queria um café, algo para comer…mas o pobre declinou da oferta, dizendo que já havia feito muito por ele.

Encerrava-se a cena? Se fosse uma peça teatral o pano cairia e todos iriam para casa, não é? Mas não foi assim que o caso seguiu.

A autora da foto foi para casa abriu seu computador e, ao postar em sua página, escreveu um texto, dirigido aos comandantes da policiamento daquela cidade onde passeava e assistira a cena. O texto: “Hoje me deparei com a seguinte situação. Caminhava pela cidade e vi um homem sentado na rua com frio, sem cobertor e descalço. Aproximei-me e justamente quando ia falar com ele, surgiu por trás de mim um policial dessa instituição militar. O policial disse que tinha meias e alpargatas e perguntou a pobre se poderia colocá-las em seus pés. Afastei-me e fiquei observando. O policial se abaixou, colocou as meias nos pés de homem e os calçados. Falou alguma coisa a mais que não entendi, levantou, e recomendou para o pobre homem para cuidar-se. Ele foi discreto, não fez aquilo para chamar a atenção, nem esperou reconhecimento. Apenas fez. Nem percebeu que eu o olhava e que havia fotografado a cena. Pena, faltou coragem para me aproximar, lhe estender a mão e dizer obrigado por me fazer crer que a policia que sonho é possível. Digam a ele isso por mim”.

Em poucas horas, o texto e a foto espalhou-se e por boa parte do mundo. O soldado João soube por um colega que lhe telefonou para contar. Quando voltou ao trabalho e se preparava para sair às ruas foi chamado por seus superiores, ouviu um elogio, recebeu abraços de seus companheiros e quando seu chefe lhe disse que o departamento iria lhe ressarcir o dinheiro gasto de seu próprio bolso, ele recusou e disse: “Não senhor, obrigado! Com meu dinheiro, faço coisas nas quais acredito”.

COISA DE LOUCO

Diálogo no hospício:

Guarda: O que é que você está fazendo?

Louco: Escrevendo uma carta.

Guarda: Para quem?

Louco: Para mim mesmo.

Guarda: E o que é que diz a carta?

Louco: Não sei! Ainda não recebi a carta.

COISAS DA VIDA

“Aprendi que não posso exigir amor de ninguém. Poso, apenas, dar boas razões para que gostem de mim e ter a paciência para que a vida faça o resto”. (Willians Shakespeare)

“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve… A vida é muito bela para ser insignificante”. (Charles Chaplin)

PINGUIM MORRE DE FRIO?

Imaginamos que gelo e pinguins são uma combinação perfeita. Não é à toa que os pinguins são um dos animais mais simbólicos da Antártida. A resistência às baixas temperaturas dessas aves surpreendem. Mas será que é possível um pinguim morrer de frio?

Saiba então que apenas 4 das 18 espécies existentes de pinguins vivem no ‘friozão’. Essa ideia que temos de que o pinguim vive apenas no gelo está errada. Uma espécie que não vive cercado de gelo é o pinguim-de-magalhães. Vive confortavelmente em temperaturas de 0ºC a 28ºC, já em temperaturas negativas ele não se sente bem e pode sim vir a falecer. Para fugir do inverno, diversas espécies migram para o Brasil. Alguns ao se depararem com esse animal na praia e na tentativa de ajudá-lo, o coloca no gelo, porém isso pode acabar matando o pinguim. (Fonte: Clikaqui)

SALA DE AULA É PROBLEMA?

Estamos prestes a entrar no mês de fevereiro. As aulas, na maioria dos estabelecimentos de ensino de ordem privada, pelo menos, começam em meados deste mês que se aproxima. Nas redes públicas, o ano letivo começa em março, como de costume. Não olhando para a diversidade de datas para início das atividades escolares, de um modo geral sabe-se que

nosso país vem apresentando dados preocupantes na Educação. Um dos fatores que é preocupante, segundo estatísticas, é o fato do professor brasileiro perder 20% do seu tempo em sala aula tentando colocar os alunos em ordem para, a partir daí, então lecionar. Os dados preocupam e devem ser levados em consideração pelos órgãos responsáveis e pela sociedade, para que medidas possam ser tomadas e quadro melhorado. Os professores, porém, também podem adotar algumas medidas para melhorar a situação.

Dentre as inúmeras pesquisas que buscam mostrar algumas deficiências na Educação, esta ajuda a mapear o ambiente de aprendizagem e as condições de trabalho dos docentes, para que assim possam ser definidas políticas adequadas para o desenvolvimento da educação brasileira.

Outro dado que chama a atenção nas pesquisas, diz respeito à violência praticada contra professores. É problema sério e é preciso trabalhar para que essa barbaridade venha a desparecer. A falta de respeito e a agressão em sala de aula tornam-se cada dia mais recorrentes e uma das únicas possibilidades de cessarmos este problema é a prática de punição, policiamento e leis que possam amparar tais situações.

As aulas vão começar em breve. É preciso preservar alunos e professores.