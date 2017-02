Simplesmente uma atitude

(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)

Em cima de um fato, que me foi contado e dito como verídico, elaborei esta crônica onde nomes são fictícios. O que era para ser uma simples atitude pessoal de bondade, entrou para as redes sociais. Uma senhora, em férias, passeando pelas ruas de uma grande cidade brasileira, registrou em sua câmera fotográfica, e postou no Facebook, a imagem de um ser humano agindo com bondade e solidariedade. Foram mais de 400.000 compartilhamentos. E ela registrou: “estranho mundo esse nosso…o que deveria ser uma atitude corriqueira causou espanto e admiração”…

A história é esta: Numa manhã gélida de inverno, um policial militar, jovem, conhecido como João, fazia ronda normal por uma movimentada avenida, quando observou sentado num canto de calçada um morador de rua. O pobre tremia de frio sem ter com que se cobrir e descalço. Tentava se aquecer mantendo-se encolhido e silencioso.

Diante da cena, o jovem policial se aproximou olhou, deu meia volta, entrou numa loja e com o pouco dinheirinho que carregava no bolso, comprou um par de meias de lã e uma alpargata.

De volta à presença do morador de rua, João lhe entregou as meias e o calçado. O homem deu um sorriso e lhe disse: “Eu nunca tive um par de calçados em toda a minha vida”. Percebendo que o morador de rua tinha dificuldade em se mover, o policial se agachou, colocou as meias, as alpargatas, e perguntou: “Ficou bom?”. A resposta foram dois olhos felizes, lagrimejados e um novo sorriso. Ao se despedir, João perguntou se o homem queria um café, algo para comer…mas o pobre declinou da oferta, dizendo que já havia feito muito por ele.

Encerrava-se a cena? Se fosse uma peça teatral o pano cairia e todos iriam para casa, não é? Mas não foi assim que o caso seguiu.

A autora da foto foi para casa abriu seu computador e, ao postar em sua página, escreveu um texto, dirigido aos comandantes da policiamento daquela cidade onde passeava e assistira a cena. O texto: “Hoje me deparei com a seguinte situação. Caminhava pela cidade e vi um homem sentado na rua com frio, sem cobertor e descalço. Aproximei-me e justamente quando ia falar com ele, surgiu por trás de mim um policial dessa instituição militar. O policial disse que tinha meias e alpargatas e perguntou a pobre se poderia colocá-las em seus pés. Afastei-me e fiquei observando. O policial se abaixou, colocou as meias nos pés de homem e os calçados. Falou alguma coisa a mais que não entendi, levantou, e recomendou para o pobre homem para cuidar-se. Ele foi discreto, não fez aquilo para chamar a atenção, nem esperou reconhecimento. Apenas fez. Nem percebeu que eu o olhava e que havia fotografado a cena. Pena, faltou coragem para me aproximar, lhe estender a mão e dizer obrigado por me fazer crer que a policia que sonho é possível. Digam a ele isso por mim”.

Em poucas horas, o texto e a foto espalhou-se e por boa parte do mundo. O soldado João soube por um colega que lhe telefonou para contar. Quando voltou ao trabalho e se preparava para sair às ruas foi chamado por seus superiores, ouviu um elogio, recebeu abraços de seus companheiros e quando seu chefe lhe disse que o departamento iria lhe ressarcir o dinheiro gasto de seu próprio bolso, ele recusou e disse: “Não senhor, obrigado! Com meu dinheiro, faço coisas nas quais acredito”.