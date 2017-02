(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

SITUAÇÃO DA ECT

Contei aqui a experiência por que passei ao entrar numa enorme fila para conseguir captar minhas correspondências (nem todas, tenho que voltar lá) no setor de distribuição da ECT. Os carteiros não estão entregando nas casas e o cidadão tem que enfrentar, sol, chuva, frio e calor em local desconfortável e esperando horas. Eu fiquei mais de duas horas na fila. Esta semana recebemos a seguinte mensagem:

“Serviço público, cada vez pior – Quem precisa utilizar os serviços dos Correios, com certeza tem percebido um serviço totalmente a margem do mínimo aceitável, devido a sua extrema importância, não lembrando em nada a qualidade de outrora. Nem sempre aqueles que necessitam dos serviços recebem um atendimento satisfatório. Agora a situação está ainda pior, a demora no recebimento das correspondências, documentos e contas tem sido exorbitante, muito além do tempo devido. Cansadas de aguardar suas correspondências, com suas contas vencendo, antes de chegarem ao seu destinatário, muitas pessoas têm procurado pelas mesmas na Central de Distribuição do município, (aquela ali na parada 50), chegando a ficar 2 horas ou mais na fila, sob o sol, com calor de mais de 30º, aguardando seu atendimento. Isso é desumano! Faltam funcionários, faltam carteiros, ninguém está vendo isso? Por outro lado, aqueles que trabalham neste lugar, os quais também em condições desumanas, merecem nosso reconhecimento, pois trabalham em um pavilhão sem acabamento e sem isolamento térmico, o calor lá dentro é simplesmente insuportável. Onde estão os administradores e dirigentes desta empresa tão importante para a população? É preciso agir urgente, pois, a coisa está indo de mal a pior. – Patrícia Arruda”.

O ENSINO MÉDIO

O governo federal prepara-se para lançar as reformas no Ensino Médio. Isso me leva a tempos atrás. Quando eu era guri havia o Primário, da primeira a quinta séries. Para ingressar no Ginásio o aluno precisava fazer o exame de admissão. Se não conseguia passar, no ano seguinte fazia o curso de Admissão. O Ginásio era dividido em Clássico e o Científico, havendo também o Normal, principalmente para as gurias que queriam ser professoras.

Mais adiante apareceram o Primeiro e Segundo Graus. O Segundo Grau oportunizava, com grande aceitação, cursos técnicos como de Contabilidade e de Administração. Escolas conhecidas, em Porto Alegre, por exemplo, eram concorridas: Parobé e Protásio Alves. Em Viamão, a ETA, na área rural.

Da década de 1980 em diante foram sendo modificados os caminhos, até chegarmos ao Ensino Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Este vai ganhar reformas que, breve, deverão ser implantadas.

Fiz um relato rápido, reduzido, sem comentar a respeito, por exemplo, das disciplinas que eram ensinadas. Também sem dizer que muitos profissionais gabaritados, que atuam hoje nos mais diversos setores profissionais das comunidades, tiveram base sólida no Ginásio e no 2º Grau onde especializaram-se através de disciplinas que hoje estão sendo incluídas nas reformas.

Vamos aguardar.

ANIVERSÁRIO

Estou mandando um forte abraço e votos de muitas felicidades ao meu amigo empresário Valdir Tuchtenhagen. No sábado, 18 de fevereiro, ele completou 70 anos. Valdir é um dos empreendedores que, juntamente com seu irmão Nino e demais familiares, tocou para frente o Engenho Viamonense do pioneiro Carlito. Parabéns!

PARA O PANO TERRA

Em festiva solenidade esportiva na cidade de Cascavel, no Paraná, um colorado, com copo e garrafa nas mãos, pergunta a uma bonita senhora:

- Princesa, quer um refresco de morango?

- Só limões! – respondeu a dita cuja.

JOGO DE PALAVRAS

Há palavras que têm a mesma grafia, mas o seus significados são diferentes. Usando-as faço um jogo que pode ser considerado humorístico. Vejam:

Seguidamente vemos na TV movimentos populares, onde aparecem cartazes contra o governo. Uma das frases que se lê é esta: “Temer Presidente fora!”. Na verdade temos que “temer Presidente dentro”.

Outra: um Senador, em seu discurso disse: “…é bom que saibamos separar a atividade pública da privada”. Usando as mesmas palavras, podemos dizer que, no Brasil, a “atividade pública está na privada”. É um fedor só…

ATENÇÃO AOS ANIMAIS

A vacinação é, sem dúvida alguma, uma grande responsabilidade que um dono adquire no momento em que adota/compra um animal. A exemplo do que ocorre em humanos, os gatos e cachorros (os mais estimados) também podem ser afetados por uma série de doenças e parasitas que podem ameaçar sua saúde e bem-estar. Para evitar esse tipo de sofrimento e transtorno para eles, é recomendado que o calendário de vacinação seja seguido de maneira correta. É importante ressaltar que todo esse processo deve ser orientado e acompanhado por um médico veterinário. Embora saibam da importância e necessidade de vacinar seus cães, muitos donos não sabem quais vacinas são importantes e como funciona o calendário de vacinação.

Já faz um tempo que em Viamão acontece (no Largo da Caixa D´Água – Largo Adonis dos Santos) atendimento semanal às pessoas que têm em casa animais de estimação e, também, para quem procura fazer a adoção. Por isso, damos uma força a esta ação de solidariedade, afinal, encontramos uma infinidade de animais abandonados que vivem perambulando pelas ruas, fato que oferece perigo à saúde deles e da população.

Tecnicamente informamos que as principais vacinas, caninas, por exemplo, são: a múltipla, a antirrábica, a canina e a giardíase.

Além das vacinas, é bom lembrar que os filhotes também devem ser submetidos à vermifugação. Esse procedimento é tão importante quanto a aplicação das vacinas. Isso porque eles protegem os cães de uma série de doenças causadas por vermes que podem causar sérios danos à saúde.

Os animais, em geral, merecem ser tratados e cuidados com respeito e carinho. Saúde animal é uma obrigação do dono que não deve, em hipótese alguma, ser negligenciada.