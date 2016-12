(LEIA NO BLOG DO LEITOR)>>>

ANA CECÍLIA ROMEU – PUBLICITÁRIA E ESCRITORA===

SONHOS COM PAPAI NOEL====

O Natal parece mágico, até para quem nem acredita em Jesus ou não leva a sério o motivo religioso, mas não pode ignorar as decorações, presentes, reunião em família ou com os amigos. Algo acontece que propicia uma reflexão preparatória à virada de ano; e a figura do Papai Noel, ainda que um mito urbano e infantil, se introduz em nosso cenário. É impossível ignorar o apelo simbólico desse senhor, resgate do gênio da lâmpada com roupa vermelha de inverno, mesmo no nosso verão brasileiro.

Quantas coisas desejamos, materiais ou não, o que precisamos e o quanto tentamos conseguir, todas essas facetas ficam mais transparentes em época de Natal. É como celebrar um nascimento toda vez que abrimos uma reflexão: se conquistamos, ou perdemos. De certa forma, isso nos traz aprimoramento, ou nos sentimos vivos por traçar objetivos e querê-los concretizados.

Se olharmos para o mundo será impossível não derramar lágrimas por Aleppo, pelas vítimas das guerras de ontem e hoje, da ganância que faz mais guerras e que as mantém; será impossível não chorar por quem ainda morre de fome num planeta tão cercado de novas tecnologias.

Se olharmos para o Brasil será impossível aceitar a atual situação em que não se pode sequer ficar doente, pois a saúde pública também necessita da emergência; cenários de desempregos, injustiças, corrupção e propostas para uma aposentadoria conquistada para a eternidade.

Se olharmos para nosso Estado será impossível não se indignar com os salários atrasados; o descaso com instituições, aqui grifo as culturais e de pesquisa; e uma série de privatizações a caminho.

Se olharmos para nossa vida…

Mas Papai Noel não existe, e nem soluções mágicas num planeta tão doente de si mesmo. Então nos resta buscar a vida. Reunirmo-nos com os amigos, com a família, procurar o Papai Noel primeiro em nós mesmos, antes de exigirmos do mundo um tipo de compensação.

Esse é o Natal, um nascer para si que se refletirá nos outros, mesmo que de forma modesta: num olhar, num sorriso. Vida que nasce também é a simplicidade de um forte abraço, de lembranças: uma ou mais pessoas em comunhão numa noite quente, ao redor de uma mesa; acima de tudo: esperança com atitude.