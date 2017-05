Tamoio consegue a primeira vitória: 2 x 0 no Cruzeiro

Enfim saiu a primeira vitória! Após duas derrotas nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual Juvenil, a equipe sub-17 do Tamoio entrou em campo no domingo, dia 21, para buscar a recuperação contra o tradicional Cruzeiro, agora sediado em Cachoeirinha. A partida foi disputada no Estádio Edgar Leitão Teixeira, no centro de Viamão, e teve boa presença de público. O Índio da Baixada, treinado pelo técnico Luciano Peixoto, teve algumas dificuldades no início do jogo, mas o Cruzeiro não teve chances claras de gol, trabalhando principalmente com bola aérea. O Tamoio equilibrou o jogo e a primeira etapa terminou com placar zerado.

O Tamoio voltou para o seundo tempo abrindo o placar logo no início, com Edu Escobar, em um contrataque. A partir do gol, o Tamoio tomou conta da partida e teve maior efetividade nas ações do jogo. No final da partida através de um pênalti, o Tamoio sacramento a vitória, na cobrança Igor Gaúcho, fez o 2 x 0 e garantiu os primeiros três pontos.

Destaques também para a atuação do goleiro Igor Almeida, que demonstrou segurança para a equipe quando foi exigido, do volante Lima que fez uma bela partida e dos autores dos gols, Edu Escobar e Igor Gaúcho.

A próxima partida está prevista para o próximo domingo, dia 28, também em Viamão, contra o XV de Novembro de Campo Bom.