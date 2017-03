Tamoio convoca jovens para peneira

No país do futebol, é possível afirmar que nove em cada dez meninos sonham com a chance de serem jogadores de futebol profissional. Na busca de transformar sonhos em realidade, a comissão técnica do Tamoio Futebol Clube, realizará no Estádio Edgar Leitão Teixeira, o popular campo do Tamoio, no Centro de Viamão, uma peneira na manhã deste sábado, 11. A peneira tem como objetivo levar jovens à categoria de base do Tamoio para a disputa do Campeonato Gaúcho 2017.

Confira maiores informações:

Atletas nascidos entre: 2000, 2001 e 2002.

Local: Estádio Edgar Leitão Teixeira (Campo do Tamoio).

Data: 11/03/2017

Horário: 8h30

Maiores informações: 98138-7519

Obs.: Levar uniforme, chuteira, caneleira e RG.