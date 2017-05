Tamoio perde em Camaquã. Domingo o jogo é contra o Cruzeiro, em Viamão

Na tarde de quarta-feira, dia 17, a equipe sub-17 do Tamoio foi até a cidade de Camaquã, enfrentar o Guarany local, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Estadual Juvenil. A equipe da casa abriu o placar aos 9 minutos e, a partir daí, o Tamoio buscou a reação. Mesmo com um jogador expulso pressionou o Guarany, mas o empate não veio.

Em busca da recuperação, domingo o desafio será contra o Cruzeiro, às 15 horas, no Estádio Edgard Leitão Teixeira. A direção pede o apoio da torcida viamonense para conseguir a primeira vitória no campeonato.