Tamoio vence a segunda partida no estadual juvenil

Após a primeira vitória no Campeonato Estadual Juvenil, diante do Cruzeiro há duas semanas, o Tamoio ainda tinha como missão recueprar os pontos perdidos dentro de casa na estreia contra o Real Sport de Capão da Canoa. Foi com este espírito renovado que a equipe foi a Cachoeirinha, no último sábado enfrentar o Novo Horizonte, que estreava na competição.

Os três pontos vieram , em um jogo muito equilibrado no qual brilhou a estrela do centroavante e capitão da equipe, Leo Pirilo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitou falha da zaga e marcou o gol da vitória.

Com o resultado o Tamoio chegou aos seis pontos em quatro jogos disputados. Amanhã, quarta-feira, dia 07, o Tamoio quer aproveitar a boa fase, recebendo o 15 de Novembro, de Campo Bom, às 15h30, no Estádio Edgard Leitão Teixeira. O 15 de Novembro tem duas partidas e ainda não venceu na competição, com um empate e uma derrota.