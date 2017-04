Team Nogueira Viamão organiza 2ª corrida no lago dia 21 de maio

Com a proposta de uma corrida coletiva, o evento organizado pela academia Team Nogueira Viamão traz a ideia da pratica de atividade física no âmbito familiar. Divida por três categorias – a masculina, a feminina e a infantil –, os quilômetros percorridos serão estipulados de acordo com cada uma delas. A corrida contará com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que contribuirá com a segurança e organização do local e das lojas Turkey, Suprint, Erva B1, G3 e raptors.

O evento iniciarà às 16:00 horas com previsão de duração de duas horas. O custo da participação é apenas 1kg de alimento não perecível. As inscrições devem ser feitas no evento criado na página da academia. Basta acessar www.facebook.com/tnviamao, entrar no evento “2ª Corrida no Lago Team Nogueira Viamão” e deixar nome e telefone para contato. Na edição anterior da corrida, foram arrecadados mais de 80 kg de alimentos, que foram doados ao Residencial Terapêutico Altos do Lago, um lar de idosos de Viamão.

A todos os participantes que concluírem o percurso, serão dadas medalhas de participação. Aos ganhadores de cada categoria, medalhas para primeiro, segundo e terceiro lugar. Também serão dadas premiações aos ganhadores, cedidas pela Loja Turkey. A Erva B1 bonificará a todos que forem assistir a corrida com água quente e erva de chimarrão no local. (Texto: Carolina Pitthan)