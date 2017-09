(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>>

TEMPO DE LIMPEZA ===

A instituição é representada por figuras que estão à sua frente. Isto significa que se confunde o indivíduo com a instituição. Quando ocorre algum tipo de irregularidade, por ação de quem representa a instituição, esta fica na mira da crítica e o responsável, ou responsáveis, pelas irregularidades vão responder por seus atos.

Há poucos dias saiu a notícia da prisão de alguém que representava uma instituição relacionada com a defesa dos direitos humanos, citando que o indivíduo que acabou preso até recebia mesada de organização criminosa. Aí recebi um questionamento de que não era a instituição e sim a pessoa. Correto, porém não podemos deixar de registrar que a instituição, representada por esta figura, é quem tomava ações de proteção a bandido e que nela deveria ser feita uma faxina.

Assim é o que hoje assistimos diariamente nos meios de comunicação. Uma enxurrada de denúncias contra indivíduos do Parlamento e do Executivo que se envolvem em uma diversidade de crimes, porém é importante registrar que temos de pensar em reformular a instituição, impedir que ela continue agindo de forma errada e criminosa, banindo os responsáveis (de preferência colocando-os na cadeia) e fazendo com que as ações deletérias destes indivíduos, que comprometeram as instituições e as fizeram assinar em baixo de atos criminosos, sejam alteradas e não tenhamos mais: Leis que visam proteger interesses especiais por parte do Parlamento, favorecimento de grupos políticos para proteger o primeiro mandatário do Executivo e este se preserve no poder, como também fazer com que uma organização de defesa dos direitos humanos não esteja a serviço do crime.