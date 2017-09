(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

TEMPO DE RENOVAR ===

Ao falarmos sobre a limpeza institucional pela qual estamos passando, não podemos esquecer que está ao nosso alcance agir para que estes tempos mudem e se renovem as esperanças de um futuro com maior clareza para nós e para nossos filhos. O ano que vem teremos uma oportunidade eleitoral de buscar uma escolha que seja diferente do que hoje está a acontecer dentro do contexto político da Nação. Sei que não vamos realizar nenhum milagre de mudança rápida, mas sei que se não renovarmos, ao menos dois terços de quem está lá, continuaremos a ver esta rotina de roubos e comprometimento sério das instituições.

Os nossos passos não se restringem a apontar um candidato em uma eleição. Bossa caminhada para chegar a uma escolha melhor (ou menos ruim?) é de pesquisar os nomes que teremos a nossa disposição, ler currículos, rever ideias, promover pesquisa de nomes, enfim, agir como cidadão e atuar como quem vende uma ideia de renovação.

Nada acontecerá da noite para o dia, não vamos esperar por um Messias que virá reinar entre nós e nos livrar de todos os males. Vamos agir como quem está pronto para escolher seu rumo, indicando nomes que possam assumir o comando da Nação e, principalmente, vamos assumir o comportamento de que não precisa ser lembrado sobre o certo e o errado. Temos de ser os que fazem a diferença, apontando irregularidades, denunciando, enfrentando as adversidade e tendo um comportamento ético e que defende os princípios de uma sociedade constituída.

Temos de nos manifestar de forma direta, participar da vida política, gritar pela decência e pela moral e levarmos adiante a marcha pela justiça.