(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>

Teoria da conspiração

Vivemos um momento de muita conturbação no mundo político e jurídico do País. Alguns deixam claro que, para salvar o seu lado, fazem qualquer negócio. Em meio a tudo isto um “acidente aéreo” retira do cenário um magistrado, que está no foco de todas as investigações mais importantes deste momento. Ele era o ator principal de um espetáculo com muita pirotecnia, gerado por uma legislação que impede que os “deuses da política” sejam julgados como humanos comuns. Garantem um privilégio de alto risco em um julgamento um tanto restrito.

Várias afirmações me deixam um tanto preocupado: “morreu um herói”; “estamos diante de assassinatos em série”; “as forças ocultas agiram para a morte do magistrado”; “tenho informações privilegiadas que afirma haver um plano macabro”… Essas afirmativas, que não encontram base em fatos comprovados, servem somente para piorar o cenário atual.

Vamos para o fato: morreu o magistrado Teori Zavascki, que estava encarregado de dar andamento às investigações e apurações de fatos que envolvem a cúpula política da Nação. Seu trabalho era muito reconhecido nos últimos tempos, fato que fez com que alcançasse grande notoriedade, principalmente por estar incumbido de homologar as denúncias decorrentes do acordo de delação premiada de uma das empreiteiras mais envolvidas nos escândalos recentes.

A morte de um homem que cumpria seu dever e demonstrava grande dedicação ao que fazia, merece nosso reconhecimento. Mas não chego ao exagero de chamá-lo de herói mas, sim, de grande homem público e merecedor de todo o reconhecimento pelo seu atual papel.

Também acredito que deva haver uma grande investigação para as causas do acidente, mas creio que devemos evitar a multiplicação de boatos que hoje estão se espalhando pelas redes sociais.

Prudência e serenidade nunca foram tão importantes neste momento.