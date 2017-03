(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES-SAUL TEIXEIRA, JORNALISTA)>>>

Tite coloca a Seleção Brasileira, enfim, na Era do futebol moderno ===

Se toda a obviedade é burra, Tite à frente da Seleção Brasileira é a doce exceção que confirma a regra. Desde o fatídico 7 a 1, o gaúcho de Caxias do Sul foi guindado a todos que gostam minimamente do futebol como o único capaz de resgatar a identidade do selecionado nacional, sobretudo, com investimento no desempenho, no futebol além do resultado que gera resultado. Bingo! Compactação, marcação adiantada, posse de bola objetiva, mas também paciente, mobilidade ofensiva, meio multifuncional, triangulações, amplitude etc. Enfim, a pátria de chuteiras, virtualmente classificado à Copa da Rússia, enfim, passou a exercer alguns dos conceitos fundamentais para o sucesso no chamado futebol do século 21. Um brinde às chuteiras coloridas, selfies e tatuagens.

Os 100% de aproveitamento em sete jogos, com direito a goleadas sobre Argentina e Uruguai ― essa no Centenário por assombrosos 4 a 1, de virada na última quinta-feira (23/03)― ilustram a excelência do trabalho ilustrado numa estrutura tática moderna e entusiasta em 4-1-4-1 com suas variações. Há tempos esse espaço alertava que o problema da seleção não era a safra, mas sim, a inexistência de uma concepção tática moderna de futebol. Antes tarde do que nunca, Tite está recuperando o tempo perdido. Hoje os jogadores atuam na mesmíssima estrutura tática tanto em seus clubes, sobretudo os da Europa, quanto na seleção. Futebol se faz com rotina, insistência e repetição. Como há pouco tempo para treinamentos na Granja Comary, aproveitar o legado europeu tem sido imperioso.

Gostaria que a Copa fosse amanhã! É aquela velha história: mais difícil que “chegar ao topo” é manter-se nele. O desafio da comissão técnica será árduo: manter a performance, a corda esticada, até o mundial do próximo ano. Lembram da grande campanha da Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002? Serve de prevenção! O relaxamento natural dos atletas, ou o velho e nada bom ‘salto alto’ surgem como ameaças. A partida contra o Paraguai, em casa, na próxima semana, será sintomática para que, Tite, uma vez mais, consagre o profissionalismo em verde e amarelo.

Tite faz bem em iniciar o trabalho convocando jogadores de sua confiança, sobretudo, os campeões brasileiros com ele no Corinthians em 2015. Renato Augusto, por exemplo, é o cérebro da equipe (nova essa, em?). Tal qual Paulinho campeão mundial com Adenor Bacchi pelo mesmo clube paulistano. Entretanto, o zagueiro Gil e o lateral-direito Fagner são insuficientes para vestir a amarelinha, por exemplo. Existem alternativas superiores tecnicamente visando o hexa no próximo ano. Confira alguns pitacos abaixo.

Defesa - Embora tenha mantido a regularidade, não vejo Marquinhos como titular para a Copa do Mundo. Em algum momento, Thiago Silva tende a assumir o posto ao lado de Miranda. Isso se o ex-capitão conseguir afastar os problemas emocionais que desgraçadamente tem atrasado sua carreira. Rodrigo Caio, Pedro Geromel e até David Luiz merecem o laboratório. David, aliás, também atua como volante e versatilidade também é fundamental para uma Copa do Mundo. Porém, o camisa 30 do Chelsea tem atuado num sistema de três zagueiros, o que talvez esteja o afastando das convocações.

Ataque - No comando ofensivo faltam opções, sobretudo na ausência de Gabriel Jesus. Roberto Firmino até ‘quebra o galho’, mas ainda há vagas no ataque. Lucas Moura do PSG, Hulk, Robinho, Dudu, Gabigol, Jonas, embora nem todos sejam centroavantes, ainda concorrem por fora. Neymar pode ser também falso 9 circunstancialmente para que Douglas Costa atue á esquerda. Pato será que repete o bom futebol do Villareal agora na China? Fred é “muito velho” para merecer nova chance? A concorrência está aberta.

Meio - Na volância também faltam opções aos titularíssimos Casemiro e Paulinho, autor de 3 gols contra os uruguaios. Fernandinho está longe de merecer unanimidade. Elias, Fabinho do Mônaco, William Arão e Walace ex-Grêmio também merecem chances. Na extrema direita a disputa é pela titularidade entre Philippe Coutinho e William.

Laterais – No lado esquerdo a dupla Marcelo e Filipe Luís praticamente carimbou o passaporte, sobretudo por serem complementares: o primeiro é mais agudo e o segundo garante mais robustez defensiva. Na camisa 2 apenas Daniel Alves está consolidado. Mariano do Sevilla, convocado para o jogo contra o Paraguai, o próprio Fabinho, bem como Victor Ferraz do Santos também podem surgir como surpresas na vaga que já foi de Djama Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro e Cafu.

Meta – O ex-colorado Alisson tem jogado pouco na Roma e existem opções à altura para brigar pela camisa 1. Ederson Moraes do Benfica e Diego Alves do Valência ― que aliás, incompreensivelmente jamais foi chamado por Tite, justificariam a oportunidade pelo simples critério da meritocracia.

Enfim… Salve Tite, o treinador dos treinadores! Aconteça o que acontecer…

