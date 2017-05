Trabalho voluntário e que salva vidas

A ONG SOS Trauma completou 13 anos de trabalho voluntário em Viamão. Contribuindo com a locomoção de uma equipe qualificada de socorristas e ambulância até os locais de acidentes, a equipe também é solicitada por órgãos públicos da cidade. Com 78 membros ativos, o grupo se mantém alterta de sexta à segunda. O trabalho da equipe funciona com escalas de 12 horas corridas, contando com seis voluntários por plantão.

Com mais de 250.000 mil habitantes Viamão conta atualmente existem 3 ambulâncias disponibilizadas pela SAMU, atuando 2 durante o dia e apenas 1 a noite, para atender todo município. Contando com a SOS Trauma, estes órgãos conseguem alcançar mais possíveis vítimas de trânsitos, violências urbanas ou até mesmo catástrofes naturais. O SOS Trauma, não recebe nenhuma verba vinda do poder público, é mantido por seus membros e alguns apoiadores locais como postos de gasolina, mecânicas e restaurantes.

Os voluntários partem de varias áreas de atuação profissional, como enfermeiros, militares, hidráulicos, motoristas de ambulâncias, padeiros, mecânicos, entre outros. Não existem limites de formações profissionais que afastem os profissionais deste trabalho. Baseado no amor ao próximo, o respeito e o profissionalismo nos resgates é mantido com êxito. São 13 anos de atuação, inclusive promovendo cursos que contam com médicos, enfermeiros, psicólogos, peritos entre outros profissionais que formam e capacitam cada voluntario. (Colaboração/Reportagem: Carolina Pitthan)