TRÊS ADOLESCENTES INFRATORES SÃO APREENDIDOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE DURANTE OPERAÇÃO AVANTE

Uma guarnição do 2º BOE, juntamente, com as guarnições do POE do 18°BPM, quando em patrulhamento na Rua Araranguá, bairro Augusta, na cidade de Viamão, foi realizada abordagem de dois indivíduos. Identificados como, G. P. DN 11/09/00; V. d. S. A. DN 10/05/99 E A. K. M. d. C. DN 27/03/00 que ao visualizar as guarnições, dispensou uma sacola contendo 29 pedras de crack, e uma certa quantia em dinheiro fracionado. Junto com os demais, foi encontrado uma mochila com 31 pinos de cocaína, 3 celulares, e certa quantia em dinheiro, totalizando R$ 558,65 reais. O local é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, visto aos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos indivíduos ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Viamão.

BRIGADA MILITAR DE VIAMÃO RESULTADOS OPERAÇÃO AVANTE CPM-18°BPM

#BRIGADA_MILITAR_A_FORÇA_DA_COMUNIDADE

Pessoas abordadas: 102

Veículos fiscalizados: 19

Motos fiscalizadas: 12

Ônibus: 01

Táxis: 03

Bares:01

Prisões:04