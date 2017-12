(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

TRILHANDO PELO INCERTO ===

Os caminhos se estendem a nossa frente. Alguns se cruzam, outros andam em paralelo e tantos outros são divergentes. Personagens que cruzaram pelo meu caminho se perderam em seus destinos, se afastaram ou as contingências os distanciaram e em nada mais com eles tenho de contato ou proximidade. Alguns a morte levou adiante e suas memórias ficaram sem deixar a certeza de sua ainda existência, mas mantendo-os em minhas lembranças e estando presentes em meu existir.

O que posso esperar do porvir se nada está definido?

Somente estarei certo do que me aguarda se me preparar para o que está adiante e no meu caminho andar como alguém que exerce a clareza da consciência, a firmeza da razão, mas também abre espaço para o improviso e a criatividade. Assim posso me sentir mais completo ao rasgar o amanhã praticando o que de melhor conheço, mas sabendo da incerteza que está ao meu redor e que me permite imaginar qualquer acontecimento no dia de amanhã, sem temer o infortúnio e crendo em realizações.

Meu caminho é uma incógnita. Será trilhado neste plano de existir com algum tipo de previsibilidade dentro do meu planejado, mas eu estou sempre de frente para o que não está previsto e pode me surpreender a qualquer momento, por isso carregarei até meu último instante de permanência por aqui a visão focada no porvir e carregarei daqui a mesma missão que entendo como sendo humana, mas é na realidade um pouco mais, pois temos sempre na perspectiva da incerteza o toque de criatividade que trazemos como dádiva de sermos quem somos, seres que transitarão por aqui, nos caminhos da imprevisibilidade e da incerteza e carregarão adiante esta mesma visão.

O que será, será e devemos estar prontos para tudo o que vai se modificando a partir de nossa intervenção e não por obra do acaso, mas como execução de nosso papel.