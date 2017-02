Trio é preso por porte ilegal de arma de fogo em Viamão

Na quarta-feira, 8 de Fevereiro, às 13h20min, na Estrada Caminho do Meio, Bairro Augusta em Viamão, durante Operação Avante do 18º BPM, uma guarnição do POE abordou o automóvel VW/PARATI CL, de cor branca, placas IOE****, e prendeu seu tripulante T. V. D. C. R. DN 21/08/1995, que portava um revólver cal 38, numeração suprimida, municiado com 2 cartuchos intactos. Conduzia o veículo o adolescente T. C. D. O. DN 07/07/2000, que também era tripulado por E. B. D. S. DN 12/09/1997. Diante dos fatos os indivíduos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Viamão para o registro da ocorrência de porte ilegal de arma de fogo.