Troféu abertura de futebol de botão tem campeão

Organizado pela AVFB – Associação Viamonense de Futebol de Botão, encerrou na última semana de abril o Troféu Abertura – Taça Tarumã 2017, com o título do atual campeão da temporada 2016, Alexandre Guimarães, o Xandinho. Após o encerramento da competição aconteceu o já tradicional churrasco e a premiação com troféus e medalhas. A competição contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Viamão e CMD-Conselho Municipal de Desporto.

Confira os resultados da última rodada: Lucas 0×0 José Medeiros; Xandinho 2×1 Fernando; Jefferson 2×2 Max; Marcus 1×1 Fabio; Lucas 1×1 Regis; Fabio 1×0 Xandinho.