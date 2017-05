Últimos dias para inscrições nos cursos técnicos e superiores gratuitos do Instituto Federal

Estão abertas, até o dia 9 de maio, as inscrições para o processo seletivo de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Para o Campus Viamão, localizado no TecnoPuc Viamão, na avenida Senador Salgado Filho, 7.000, são 72 vagas distribuídas entre os cursos Técnicos Subsequentes em Administração (Turno: noite/Duração: 3 semestres) e em Serviços Públicos (Turno: noite/Duração: 2 semestres).

As inscrições devem ser feitas pelo site ingresso.ifrs.edu.br ou no campus do curso desejado, onde há computadores à disposição para os candidatos. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os cursos técnicos e R$ 50,00 (cinquenta reais) para os superiores.

As provas serão aplicadas em 4 de junho e o início das aulas ocorrerá no segundo semestre de 2017. Para acompanhar todas as informações e ter acesso ao Manual do Candidato, acesse: ingresso.ifrs.edu.br.