ÚLTIMOS MINUTOS ====

Tu já pensastes na importância que teria o que estás fazendo agora, caso estivesses vivendo os últimos momentos de tua vida?

Observem bem: a todo instante estamos nos envolvendo em discussões inúteis, ou dando mais reforço para desperdício de energia para obter algo, ou buscando razão para um assunto sem importância. Mas vejam se isto ocorreria caso tivéssemos a certeza de que estamos vivendo nossos momentos derradeiros na passagem por este plano.

O fato é que sempre temos o pensamento voltado para planos e projetos, desejando adiante ser, ter ou fazer algo diferente. Assim não seria se tivéssemos a previsão de passagem já determinada, escrita e conhecida por nós. Por isso é que tem grande significação não ter data marcada, porém deveríamos passar a agir com maior cuidado, pensando que devemos priorizar este momento como se fosse um dos derradeiros.

A maneira de viver, focado em coisas sem importância, caso soubéssemos que o término desta existência está próximo, não seria o mesmo que é. Nossas perspectivas devem, então, ser de viver com maior intensidade, botar sentimento e inspiração maior em todas as nossas ações e viver com maior harmonia com as pessoas que nos cercam.

O melhor é mudar de atitude, partir para a renovação, carregar consigo sentimentos mais nobres e se mirar em exemplos de pessoas com as quais convivemos e que demonstram ter um nível espiritual mais elevado. Aquelas que vivem nos dando exemplo de como se deve viver com mais amor.

Hoje tenho como proposta viver como se fosse o meu começo e partir para a realização dos pensamentos de harmonia.