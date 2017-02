Um navio sem comando

(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)

Nesta época de veraneio, quando as férias são gozadas nas praias, preferencialmente, nada mais justo do que fazer comparações onde o mar é o protagonista. A Nação brasileira, hoje, englobando todos os seus segmentos – social, econômico, político, financeiro, etc…-, é uma embarcação que navega em águas turbulentas, num oceano com imensas correntezas e ondas gigantescas.

- Olha o repuxo! Cuidado com os buracos!

Eram assim mesmo os alertas. Como ouvia meu pai gritar quando eu entrava nas águas da Cidreira ou ainda, mais recentemente, o conselho de salva-vidas aos banhistas. O povo grita a todo instante para a Nação…E seus tripulantes ouvem?…

Francamente, ninguém sabe se a sua tripulação, que um dia foi oficializada numa decisão que alguns consideraram um golpe, tem o comandante certo, com experiência, e que seus dóceis e prestativos subordinados possuem competência para manterem o timão no controle e, assim, levar a nau até um porto seguro. O desequilíbrio verificado em todos os lados, a bombordo, a estibordo, na proa e na popa, está deixando os passageiros atônitos, pois a todo instante verificam-se conflitos de diálogos, desavenças difamatórias, ameaças físicas e motins que eclodem a todo instante, até com mortes. Muitas!

- É fogo! É tiro! É incêndio! É pau, é pedra, é o fim do caminho… Parece música, mas não é. É a Nação navegando em águas belicosas sem os passageiros saberem que tipo de tripulação os conduzem. Ora é um, ora é outro, suspeitos, indicados e indiciados… estão capacitados?

Pior é que, na derivante embarcação, o setor encarregado de dar as ordens legais e julgar os desmandos, começa e enveredar pelo campo dos mimimis explícitos, com seus membros digladiando-se em palavrórios de um juridiquês que, às vezes, leva à baixaria. Agindo de forma individualizada, numa briga de vaidades, mirando outros interesses, se sentem acima do bem e do mal, transformando julgamentos em briguinhas de esquina de beco. No fundo, o rebuscado vocabulário utilizado não passa de xingamentos mútuos. Vocabulário ostentoso, diga-se de passagem, para enganar os passageiros… enquanto a nave sacode.

- Olha a água aííííí…..gente!

Estamos perto do Carnaval e cada um dos tripulantes, em meio a tormenta, quer ser o porta-bandeira, o mestre-sala e o puxador de samba numa avenida onde os passageiros – o povo – enfrenta incivilidade e desobediências. Um barco de desordens.

No embalo do Carnaval, cantemos:

- Se a canoa não virar/ Olé, Olé, Olá/ Eu chego lá…

Secretariado

Leitor assíduo, Márcio, por telefone me pergunta se eu sei o nome dos secretários do atual governo municipal. Ele me pergunta porque não sabe. Alega, com certa razão, que não houve divulgação e, segundo seu relato, como viamonense precisa saber a quem recorrer se for preciso.

Pois, para atender o Márcio, fui no site da Prefa e colhi a relação a qual repasso para os leitores que ainda não têm a nominata. As secretarias são:

Administração: Secretário é Milton Jader; Diretor é Wagner Silva;

Cidadania e Assistência Social: Secretária é Rita Cardozo; Diretora é Rita de Cássia Teixeira Soares;

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo: Secretário é Maurício Carravetta;

Esporte e Lazer: Secretário é Miro Braga; Diretor é Jonas Rodrigues;

Gestão e Relações Institucionais: Secretário é Nilton Magalhães;

Obras e Serviços Públicos: Secretário é Valdir Elias; Diretor é Plínio Tiquino;

Transporte e Trânsito: Secretário é Marco Azevedo;

Agricultura e Abastecimento: Secretário é Carlos Remi Pacheco; Diretor é Leandro Fraga da Silva;

Cultura: Secretário é Luciano Alves; Diretor é Igor Ramos;

Educação: Secretário é Carlos Bennech;

Fazenda: Secretária é Liziane Baum; Diretor é Julio Girardi;

Meio Ambiente: Secretário é Gilberto Fraga;

Saúde: Secretário Interino e Luís Augusto Carvalho;

Planejamento Urbano e Habitação: Secretário é Ederson Machado dos Santos

Filosofando com a morte

“Com o tempo não vamos ficando sozinhos apenas pelos que se foram: vamos ficando sozinhos uns dos outros”. (Mário Quintana)

“Os mortos vivem em fotografias nas paredes, nas estantes, nos criados-mudos e nos álbuns de família – E nos sonhos, claro!” (Tony Bellotto)

“Muitos acreditam que com a morte se vai desta vida para outra melhor. Inclusive mais barata. Além de eterna”. (Luís Fernando Veríssimo)

“A morte em qualquer idade é sempre um insulto à vida, uma afronta àqueles que precisam continuar vivendo”. (Thrity Umrigar)