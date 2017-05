Uma nova luz para um antigo problema

“Se optarmos por uma parceria privada poderemos dotar todas as ruas de Viamão com moderna iluminação de LED em dois anos”. Essa é uma das alternativas que o secretário Geral do Governo, eng. Nilton Magalhães, estuda para solucionar um problema que se arrasta há décadas: a iluminação pública.

Viamão é o maior município em extensão territorial da região metropolitana, com milhares de quilômetros de avenidas, ruas e estradas. Manter a iluminação pública custa hoje em torno de R$ 5 milhões por ano, nos mais de 20 mil pontos existentes. Só a “conta de luz” desses pontos é de R$ 400 mil por mês. Niton prevê que somente com a troca das lâmpadas para LED essa conta cairia para R$ 150 mil.

O ‘X’ da questão é que contando apenas com investimentos próprios, a Prefeitura demoraria 10 anos para efetuar essa troca. A ideia é que a empresa parceira antecipe o investimento de aquisição e troca das lâmpadas, recebendo em troca a Contribuição para Iluminação Pública (CIP), descontado o valor da “conta de luz” dos postes.

Enquanto isso não acontece, a Prefeitura já começou a reestruturação do setor, incluindo no Código Tributário aprovado em 2016 a previsão de cobrança da CIP, que havia sido revogada no apagar das luzes do governo Alex Boscaini, em dezembro de 2012.

A Câmara aprovou na última semana a criação do Fundo para Iluminação Pública, que vai gerenciar esta contribuição de R$ 8,00 por mês para consumidores residenciais e de R$ 14 para comerciais e industriais. Cerca de 5 mil famílias de baixa renda cadastradas pelos programas de assistência social ficam livres da contribuição.

A efetivação da cobrança ainda depende de um convênio com as companhias de energia que operam na cidade – CEEE e Coopernorte –, e deve ficar para a conta de junho.

“Precisamos ser criativos e contar com a colaboração da população para efetivar as melhorias que a cidade precisa. Os recursos do Fundo já vão servir para investirmos num bom ritmo, mas é preciso avançar mais e a parceria público-privada pode concretizar um sistema de iluminação totalmente novo em pouco tempo. Outro ponto é que a contribuição pode cair até para R$ 2,50 para residências após a modernização do sistema ”, defende Nilton.

“A troca de tecnologia vai possibilitar maior economia em consumo de energia e mais durabilidade, tudo isso vai possibilitar termos mais e melhores pontos de iluminação”, resume o prefeito André Pacheco.

As lâmpadas de LED não contém substâncias nocivas à saúde humana e à natureza e têm o consumo de energia altamente reduzido, considerando a redução de 70% no custo. Sua vida útil está projetada em 50 mil horas de uso, é ecologicamente correto, livre de mercúrio, tem sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ajuste automático a tensão do local de instalação, não gera raios ultravioleta e infravermelho e pode ser usada com energia renováveis.