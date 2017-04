Vacinação contra a gripe já iniciou em Viamão

Integrantes dos grupos prioritários devem comparecer em qualquer Unidade de Saúde do município, das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia.

A vacina contra a gripe já está disponível para os grupos prioritários, nas 16 unidades de saúde do município e no Setor Especializado em Imunizações (confira o endereço no quadro abaixo). É importante ressaltar que é necessário que o usuário tenha o cartão Viamão Saúde, caso não tenha, será realizado um pré-cadastro na Unidade de Saúde, além de comprovar que a pessoa faz parte do grupo de risco. A novidade para este ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo. A campanha vai até o dia 26 de maio.

De acordo com o protocolo do Ministério, os grupos prioritários que deverão ser vacinados em 2017 são: crianças de seis meses até cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; grávidas e até 45 dias depois do parto; portadores de doenças crônicas; trabalhadores da saúde; apenados e pessoas que trabalham no sistema prisional; professores da rede pública e privada; e população indígena. As pessoas que se encaixam nestes grupos devem comparecer na Unidade de Saúde mais próxima, das 8h às 17h, para receberem a vacinação. O horário do Serviço de Imunizações, localizado na Parada 44, é das 8h às 18h.

Dia “D” de Vacinação: Em 13 de maio (sábado), ocorre o Dia D de Mobilização Nacional, com atendimento ao público-alvo da campanha em todas as unidades de saúde, das 8h às 17h.