Vem aí a 1ª Copa Paulo Brito de Futsal

No dia 18 de março inicia no Ginásio Pedralli a 1ª Copa Paulo Brito, organizada por Pedralli Torneios e Zidane Mídia. A primeira edição do torneio conta com grandes premiações e jogos todos os sábados.

Paulo Brito foi narrador da RBS TV, Rede Globo, SporTV e Premiere. Além disso, apresentava um programa diário na Rádio Farroupilha, também do Grupo RBS. Transferiu-se para a Rede Bandeirantes em 2016, onde permanece até hoje.

Saiba mais:

Local: Ginásio Pedralli

Endereço: Rua Margareth, nº58, Viamão

Início: 18 de março

Inscrição: R$400 / Equipe

Taxa arbitragem: R$110 / Equipe

Premiação:

1° Lugar: Troféu + Medalhas + R$2.000

2° Lugar: Troféu + Medalhas + R$1.000

3° Lugar: Troféu + Medalhas + Vaga na 11ª Copa João Garcia de Futsal

4° Lugar: Medalhas

Goleiro menos vazado / Goleador / Destaque