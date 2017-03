(CRÔNICA DE PANO TERRA)

Ele caminhava pela rua meio aéreo, acabara de passar no mercado e esquecera de comprar metade das coisas. Algo não ia bem. Ele desconfiava que era seu casamento. Noel girou a chave da porta e a viu. Ela estava na mesa da sala escrevendo alguma coisa no computador. “Néo, venha ver se ficou bom!”, ela o chamou. Ele não gostava de seu nome, não gostava de seu apelido. Quando nasceu em 1995, explodia no rock britânico a banda Oasis. Seu líder era Noel Gallagher. Seu pai era fã. Daí seu nome. Uma vez seu pai também dissera que era fã do compositor Noel Rosa. Ele não acreditou muito. Nunca ouvira em casa uma única música de Noel Rosa. O apelido também o irritava. Néo lembrava Keanu Reeves em Matrix. Reeves era bonito, ele feio. Se aproximou dela e do computador e viu que ela digitava um anúncio de venda e estava escrito: “Vendo fogão”. Ele suspirou, deu uma olhada pela janela do 4º andar e sentiu vontade de jogar aquela mulher por ali.

O que havia acontecido? Quando se tornaram estranhos? Ela queria vender o fogão dele para comprar essas modernidades tipo cook top. Fazia um ano que viviam juntos. Apesar de jovem, 22 anos, Noel engatara um namoro atrás do outro e com 20 conhecera Carolina. Com um ano de namoro foram morar no apartamento que a avó dele lhe dera. Mas ele não ganhara somente o apartamento, ganhara também aquele velho fogão esmaltado de 4 bocas. Nele já vira sua vó assar pães maravilhosos aos domingos, nele vira seu avô assar o perú de ano novo e o pernil de Natal. Agora vinha aquela mulher e decidira que aquele fogão não servia mais. Não é assim que as coisas funcionam, pensou.

Entre o fogão que fizera muito miojo com sardinha em madrugadas de estudo e Carolina, a balança não estava pendendo para ela. Ela já não era a mesma de um ano atrás. Não o coçava, não o massageava, não o esperava provocante (para não dizer sem calcinha). E daqui a dez anos?, pensou. Já o fogão era o mesmo desde sua infância, honesto e confiável. Não que ela não fosse, mas o fogão não só abrira sua porta para alimentá-lo, corpo e alma, também lhe abrira os olhos. Tomou a decisão. Sentou no sofazinho de dois lugares e olhando fixamente para ela disse: “O fogão fica!”. Ela o fuzilou com os olhos e rosnou: “Se ele fica, eu saio!”, disse decidida. Então ele sorriu internamente (se isso é possível) e se orgulhou de sua decisão. Ela saiu batendo a porta. Ele se levantou calmamente foi até o armário da cozinha e pegou um miojo e uma lata de sardinha. Na TV ligada passava uma reportagem de carnaval, na trilha sonora ele ouviu: “Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós…”.