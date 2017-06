Viamão de olho nas chuvas

Produtores agrícolas do Rio Grande do Sul terão mais um auxílio para a tomada de decisões, podendo aumentar sua produtividade e diminuir o uso de agroquímicos, reduzindo assim os impactos para o meio ambiente e para os consumidores. Por meio do projeto Mais Água, coordenado pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (DDPA/Seapi), serão instaladas, em diferentes regiões do Estado, dezoito estações automáticas para realizar o monitoramento dos elementos meteorológicos. A primeira já se encontra na unidade do DDPA de Viamão.

Conforme a agrometeorologista e coordenadora-geral do projeto, Bernadete Radin, as estações são consideradas agrometeorológicas, pois possuem sensores que monitoraram parâmetros importantes para as atividades agrícolas, como sensor para medir a umidade e temperatura do solo, molhamento foliar, radiação fotossinteticamente ativa, além dos sensores de temperatura e umidade do ar, radiação solar global, precipitação, direção e velocidade do vento e pressão atmosférica. “A transmissão dos dados será feita via satélite (GOES), e os mesmos serão disponibilizados para pesquisadores e para o público em geral”, destaca. Para Bernadete, a implantação dessa rede de estações agrometeorológicas é de fundamental importância para o monitoramento das condições meteorológicas, tanto para trabalhos de pesquisa quanto de assistência técnica.

Sobre o Mais Água

O objetivo é contribuir para o aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade da água, através da avaliação de práticas adequadas de manejo de solo e de resíduos de suínos, do monitoramento das condições meteorológicas e processos hidrológicos, integrados a uma análise socioeconômica, em diferentes sistemas agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul. Com início em 2012, é considerado um dos projetos prioritários do governo do Estado e tem vigência até outubro deste ano.

O Mais Água conta com verba da Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal e recursos de contrapartida do Estado do RS, e com a participação de outras instituições como Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Feevale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Embrapa, Faculdade Horizontina e Fundação de Ciência e Tecnologia. (Texto: Darlene Silveira/Seapi).