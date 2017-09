Viamão é finalista no Prêmio Itaú-Unicef

A 12ª edição do Prêmio Itaú-Unicef divulgou as 96 parcerias finalistas regionais. Entre elas, duas são do estado do Rio Grande do Sul, realizadas nas cidades de Nova Prata e Viamão. O Programa, que neste ano tem como mote “Educação Integral: Parcerias em Construção”, reconhece e estimula as boas parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSC) e escolas públicas no desenvolvimento de ações de educação integral que ampliem tempo, espaços e conteúdos de aprendizagem para crianças e adolescentes.

Nesta fase, introduzida pelas novas regras da premiação deste ano, OSC e escola pública parceiras recebem R$ 10 mil cada uma. Na etapa seguinte, serão escolhidas entre as finalistas quatro parcerias por região, totalizando 32 premiadas, que receberão R$ 20 mil adicionais, tanto a OSC como a escola. A premiação final está prevista para dezembro, em São Paulo, quando serão anunciadas as quatro parcerias vencedoras, quando OSC e escola receberão mais R$ 100 mil cada uma. O prêmio total para cada instituição premiada nacionalmente somará R$ 130 mil.

As parcerias finalistas do estado do Rio Grande do Sul são:

“Ação Trilhos nas Trilhas da Cidadania – Projeto Reinaldo Voluntário” – Parceria entre a ONG Parceiros Voluntários e a EEEF Reinaldo Cherubini, em Nova Prata; “Yvyra Yky – Educação Sociocultural Ambiental Guarani Terra Vida” – Parceria entre o Instituto Sementes ao Vento e a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Nhamandu Nhemopuã, em Viamão.

O Prêmio Itaú-Unicef é uma iniciativa da Fundação Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Além da premiação, o Programa realiza ações de formação sobre a temática de educação integral junto às parcerias vencedoras.