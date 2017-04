Viamão firma parceria com a 28ª CRE para formação em Robótica Educacional

Nesta última terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou uma reunião com o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da 28ª Coordenadoria de Educação (CRE). Durante o encontro, foi apresentado o Projeto de Robótica Educacional e as atividades do ROBOED 28 CRE, que realiza as formações para professores das escolas públicas do RS.

O secretário de Educação, Carlos Bennech, diretor Pedagógico, Valnei Veloso, e os assessores João Roxo, Cintia Kath e Eleodete Rocha, juntamente com os coordenadores do ROBOED, Suziane Toffoli e Juliano Bastianello, firmaram uma parceria para fomentar e desenvolver a Robótica Educacional em Viamão, através de dois cursos para os professores: ROBOED KIDS (professores de 1º ao 5º anos) e ROBOED LIVRE (6º ao 9º anos).

A Robótica Educacional corresponde a uma aplicação da tecnologia na educação em que o ambiente de aprendizagem valoriza o planejamento, pesquisa, interesse, motivação e cooperação entre os alunos, através de uma rica experiência interdisciplinar, uma vez que envolve diferentes áreas de conhecimento e pessoas na resolução de problemas.