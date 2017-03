Viamão recebe emenda do Deputado Federal João Derly

O deputado Federal João Derly esteve no Gabinete do Prefeito nesta manhã, reunido com o prefeito, André Pacheco, a fim de informar a liberação de uma emenda de sua autoria para aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no valor de R$ 299.995,00. Na oportunidade, o deputado também anunciou que está disponível para cadastramento de projeto uma emenda para a Vigilância em Saúde, no valor de R$ 100 mil. Também acompanhou a visita o ex-prefeito da cidade, Jorge Chiden, e líderes comunitários da cidade.