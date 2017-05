Viamão terá nova sede da brigada militar até o final do ano

O 18º Batalhão da Brigada Militar estará de casa nova até o final de 2017. Essa é a expectativa dos técnicos da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado, que estiveram apresentando o projeto ao prefeito André Pacheco na quinta-feira, dia 25.

A construção do novo quartel na parada 36, no Complexo do Ana Jobim, faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos (POD), no qual Viamão receberá um Centro da Juventude, e conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), O Centro da Juventude de Viamão será administrado pela Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), com área de abrangência no bairro Cecília e entorno.

Estiveram no município para tratar sobre as obras do Complexo Ana Jobim, a arquiteta Renata Caus, Antônio Lavall, Oscar Escher e Frederico Allem, do Escritório de Projetos da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Eles foram recebidos pelo prefeito, André Pacheco, e pelo secretário Geral de Governo, Nilton Magalhães.

Na oportunidade, os representantes do Estado apresentaram o projeto de construção da nova sede do 18º Batalhão de Polícia Militar, com área a ser construída de 715m². Também ficou proposto que o município se encarregue de fazer o projeto dos acessos ao Complexo e que o Estado se responsabilize por fazer o Estudo de Impacto de Vizinhança.

O prefeito destacou que é de extrema importância que as obras da nova sede do 18º BPM e da nova sede do Corpo de Bombeiros estejam concluídas para que outros projetos possam ser iniciados. A expectativa do Estado é que o prédio do 18º BPM seja concluído até o final deste ano.