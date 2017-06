Viamão vence Cabimas no Dia do Desafio 2017

Correr ao último badalar do dia (meia-noite), seis quilômetros, no inverno, debaixo de chuva, você encararia este desafio? Pois foi o que cerca de 30 pessoas fizeram no primeiro minuto desta quarta-feira, dia 31 de maio, no Dia Do Desafio de Viamão – Você se Mexe e o Mundo Mexe Junto. O evento promovido pelo SESC, com o apoio da Prefeitura de Viamão, através das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, teve a largada e a chegada ao lado da Igreja Matriz de Viamão. Na concentração, atletas fizeram o aquecimento, correndo de um lado para outro, debaixo de marquises. Ao som de uma buzina, os atletas correram pela principal avenida do Centro. Os três primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino subiram ao pódio.

As atividades tiveram sequência com o raiar do dia. Equipes do Sesc e da Secretaria de Esporte e Lazer passaram em todas as secretarias da Prefeitura para fazer uma atividade laboral. Depois, no final da manhã, foi a vez de envolver também as pessoas que estivessem no corredor da Prefeitura. O prefeito recebeu da diretora do Sesc, Suzana Viegas, um troféu de participação. As atividades envolvendo grupos, realizadas em escolas, academias, fábricas, empresas, etc, também foram computadas. Ao final do dia, às 20 horas, quando aconteceu o fechamento da atividade, foram contadas 39.142 pessoas (15,01%) que deixaram o sedentarismo de lado e fizeram, pelo menos, 15 minutos de atividade física. Viamão superou a cidade de Cabimas, na Venezuela, que envolveu 12,19% da população – 32.066 pessoas.