VIDA E TRABALHO ===

Neste momento em que, no Brasil, se fala muito sobre reformas, trabalhista e previdenciária, aflorando questões que envolvem idade, tempo de serviço e distinção de tratamento para homens e mulheres, surgem duas informações advindas de pesquisas as quais, de certa forma, caem diretamente no fato citado acima.

Primeiro: Na área da saúde o século XX mostrou a evolução de tratamentos para doenças crônicas, fazendo com que os pacientes pudessem viver mais. Pois no século XXI a tecnologia na medicina avançou bastante, dando às pessoas a possibilidade de acompanhar, minuto a minuto, o andamento de suas vidas. Um relógio a mostrar como seguir adiante, ou seja, como alongar a existência.

Segundo pesquisas divulgadas, com estes avanços na área da Saúde, espera-se um aumento da expectativa de vida da população, em especial dos que estão nascendo agora e nos próximos anos, que terão condição de cuidar da saúde e viver tranquilamente entre 100 e 140 anos.

Segundo: Pesquisa abrangendo a área de produção rural, também mostra questões sobre a idade e a ação das mulheres no agronegócio.

Na 7ª edição da Pesquisa Hábitos do Produtor Rural ABMRA foram ouvidos 2.835 agricultores e produtores de animais de 15 estados de todas as regiões do Brasil. Ficou evidenciado que a idade média dos produtores rurais é de 46,5 anos – 3,1% menos do que identificado no estudo anterior, realizado em 2013. 21% deles têm curso superior, especialmente agronomia (42%), veterinária (9%) e administradores de empresas (7%).

Os dados mostraram também que a presença da mulher em funções de decisão nos empreendimentos rurais apresentou salto impressionante nos últimos quatro anos, triplicando sua importância na gestão da atividade rural de 10% para 31%.

A pesquisa buscou, também, identificar o perfil dos produtores rurais, incluindo seus hábitos de compra, seu envolvimento com as novas tecnologias e as mídias que consultam para sua informação pessoal e profissional, além de contribuir decisivamente para o raio-x do setor primário no país, destacando os novos agentes influenciadores. Ela mostra os avanços e mudanças no perfil dos produtores, a adoção de novas tecnologias e as relações e o envolvimento de quem comanda o campo com as novas formas de comunicação disponíveis.

Sem informações que deixam bem claros os atuais momentos de avanço por que passa o país, notadamente em dois segmentos que são vitais para o desenvolvimento humano e que são vitais para decisões com relação a mudanças nas legislações trabalhista e previdenciária.

CARGAS E DESCARGAS

Esta semana, alguns comerciantes estabelecidos em ruas centrais da cidade me procuraram. Eles estão preocupados com os trabalhos de carga e descarga que os seus estabelecimentos necessitam.

Estive observando que há alguns espaços destinados ao estacionamento de veículos para fazer o descarregamento ou carregamento de mercadorias, mas que não atendem em proximidade com todos os estabelecimentos.

Verifiquei que alguns desses trabalhos são realizados com os veículos estacionados na área azul, fiscalizada e controlada por agentes que gerenciam os parquímetros. Comerciantes me informaram, então, que os motoristas são obrigados a pagar o estacionamento, caso contrário são multados.

Fiquei sabendo, junto a Secretaria de Transporte, que o pagamento de estacionamento deve ser feito, sim, afinal é uma área azul. Mas veículos com carga acima de 1.500 quilos não poderão usar esta área, devendo estacionar nos locais indicados para carga e descarga, que é gratuito.

Bom, há um descontentamento dos comerciantes que querem maior atenção das autoridades. Mas há, também, um regulamento para tais serviços e que deve ser cumprido. Então, o melhor para resolver esse impasse seria uma reunião entre os empresários e a secretaria responsável.

PALAVRAS

Na edição de sexta-feira, nesta coluna, abordei a questão relativa à postura do corpo humano o qual mostra muito daquilo que a pessoa quer dizer mas que não exprime nas palavras. Hoje falo sobre as palavras.

As palavras em nosso dia a dia são capazes de aproximar e afastar; declarar guerra e fazer a paz; levar a amar ou odiar; enaltecer ou desprezar; motivar ou desmotivar; bendizer ou amaldiçoar; alegrar ou magoar; construir ou destruir, tudo depende da escolha das palavras, a forma como as pronunciamos e o contexto em que as dizemos. Há um provérbio persa que diz: “A palavra que reténs dentro de ti é tua escrava. A que escapa de ti é tua senhora”.

Deixo para vocês, leitores, uma seleção de palavras para as quais sábios aconselham o que fazer com elas. Vejam:

Lealdade, é a mais bonita. Ofereça-a; Eu, é egoísta. Evite-a; Nós, é muito satisfatória. Use-a; Inveja, é venenosa. Destrua-a; Sorriso, é prazeroso. Mantenha-o; Mentira, é prejudicial. Ignore-a; Conhecimento, é algo poderoso. Busque-o; Confiança em si, essencial. Acredite; Amor, a mais usada. Valorize-a; Humildade, é a mais difícil. Mas seja e a tenha; Mágoa, é destrutiva. Então perdoe.

VÍRGULAS

Dentro daquilo que aprendemos nos bancos escolares, a vírgula e sua colocação num texto é algo importante, no que diz respeito à gramática. Uma vírgula a mais, a falta dela ou sua colocação equivocada, pode modificar o sentido que se quer dar a uma escrita e sua interpretação.

Por exemplo, nesta frase: “Todos o condenam. Eu não, absolvo”. Se nós tirarmos a vírgula, o bondoso vira safado. Vejam a mesma frase sem vírgula: “Todos o condenam. Eu não absolvo”.

Outra que me chegou esta semana. Um pouco hilária e preconceituosa, mas válida para mostrar o poder da vírgula: “Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro a sua procura”. Muda a vírgula de lugar e a frase se transforma. Vejam: “Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro a sua procura”.

Então, cuidado com as vírgulas. Elas derrubam!….