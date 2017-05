vida urgente viamão: O legado de Thiago Gonzaga chega nas escolas

Prefeitura e Fundação Thiago Gonzaga celebram compromisso com a redução, controle da velocidade e conscientização no trânsito

A Prefeitura de Viamão e a Fundação Thiago Gonzaga celebraram compromisso para o “Vida Urgente Viamão”, em ação realizada na EMEF Farroupilha, na manhã desta segunda-feira, que marcou o início da 4ª Semana Mundial de Segurança no Trânsito da ONU no Brasil. Viamão é a única cidade, além de Brasília, em que a OPAS/OMS, orgão da ONU, estará presente. Durante a semana serão realizadas ações de educação e conscientização junto às escolas e à sociedade. De acordo com o prefeito, André Pacheco, o município já está comprometido com a redução e controle da velocidade.

“A partir de um movimento de discussão sobre os casos de excesso de velocidade flagrados pela fiscalização eletrônica e radares móveis que implantamos em Viamão, começamos hoje com o apoio também do Ministério Público, oficialmente, uma campanha de conscientização dos estudantes, que serão os futuros motoristas”, destaca o prefeito.

Pacheco ilustrou o excesso de velocidade em vias municipais falando sobre um atropelamento que aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, no centro da Cidade, onde a vítima estava atravessando a rua em cima da faixa de segurança. “Queremos minimizar os acidentes com morte e os acidentes com lesões. Não podemos vitimizar os infratores que excedem a velocidade máxima permitida numa via. Queremos um mundo melhor e isso só acontece se tivermos uma sociedade consciente, que respeite as regras”, encerra.

A presidente da Fundação Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga, diz estar muito feliz com a ação da Prefeitura. “Viamão quer mudar a realidade da violência no trânsito e dará o exemplo para o Estado, para o Brasil e para o mundo. O excesso de velocidade e a imprudência dos motoristas são responsáveis pela maioria das mortes no trânsito.”

O assessor Internacional em Segurança Viária OPAS/OMS, Victor Pavarino, fala sobre o alto número de mortes no trânsito. “São 1,2 milhão de pessoas que morrem por ano, no mundo, em acidentes de trânsito. No Brasil, todo ano morrem cerca de 40 mil pessoas em acidentes. Há uma estimativa de que para cada uma pessoa que morre em acidente de trânsito, 15 sobrevivem com lesões. Destas 15 lesionadas, quatro ficam permanentemente incapacitadas. E como acabar com isso, através de ações como estas, através da educação, da conscientização e da redução da velocidade”, encerra.

Após a assinatura do termo de cooperação, os estudantes da turma 71, do 7º ano, da EMEF Farroupilha, realizaram uma blitz em conjunto com autoridades, agentes de trânsito, Fundação Thiago Gonzaga e Polícia Rodoviária Estadual.