Vila Ventura recebeu Pumpkins x Drones

Parece nome de festival de música alternativa, mas é o nome das equipes de Futebol Americano que disputaram uma das partidas do Campeonato Gaúcho aqui em Viamão, no Vila Ventura, na chuvosa tarde do domingo, dia 04.

O Porto Alegre Pumpkins derrotou o Ijuí Drones por 41 a 7 e voltam a disputar uma semifinal da competição estadual após dois anos.

O futebol americano virou febre no Brasil e que, aqui no estado, tem uma das federações mais ativas e organizadas. O secretário da Fazenda de Viamão, Anderson Fauri, é left tackle do Pumpkins.

Tackle é aquela “trombada” no qual um jogador derruba o outro interrompendo a jogada Para quem conhece o tamanho “da criança”, imagina que não deve ser agradável enfrentar o secretário.

Brincadeiras à parte, Anderson Fauri é um dos atletas mais experientes e conceituados do Pumpkins e um dos secretários mais discretos e eficientes do governo.